Un presidio tecnologico in via Roma per monitorare Guidonia Montecelio h24 . Il sindaco: “Città più sicura e vivibile”

Occhi elettronici su tutta la città, dal centro alle periferie. È stata inaugurata questa mattina, all’interno del Comando della Polizia Locale di via Roma, la nuova “Control Room”, il cuore tecnologico che cambierà il modo di presidiare il territorio di Guidonia Montecelio.

Un’infrastruttura d’avanguardia che segna un salto di qualità concreto per la sicurezza urbana. A tagliare il nastro, tra gli altri, il sindaco Mauro Lombardo, il Procuratore della Repubblica di Tivoli Andrea Calice e il Questore di Roma Roberto Massucci, a testimoniare la portata strategica dell’investimento e la sinergia tra istituzioni.

Frutto di un lavoro corale dell’amministrazione, con il contributo di assessori e consiglieri comunali, la sala operativa è collegata direttamente alla rete di videosorveglianza cittadina. Un sistema capillare in grado di garantire una copertura estesa: aree urbane densamente abitate, frazioni periferiche e punti nevralgici della terza città del Lazio saranno monitorati in tempo reale.

Non solo telecamere. La “Control Room” è concepita come una centrale di coordinamento intelligente. Permette di seguire l’evoluzione delle situazioni di criticità sul momento, di incrociare i dati e di dirigere con immediatezza le pattuglie sul territorio, in costante raccordo con le altre Forze dell’Ordine. Un modello di sicurezza integrata che punta a ridurre i tempi di intervento e ad aumentare la capacità di prevenzione.

Fondamentale anche il ruolo investigativo: le immagini e le videoregistrazioni raccolte saranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la ricostruzione di eventi e per le indagini.

“Con l’apertura della Control Room compiamo un passo importante verso una città più sicura e vivibile”, ha detto il sindaco Mauro Lombardo. “La sinergia tra la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, unita alla tecnologia, è un investimento concreto sulla qualità della vita in ogni quartiere. La sicurezza è e resta una priorità per l’intera comunità e continueremo a investire in questa direzione”.

Sulla stessa linea il Comandante della Polizia Locale, Paolo Rossi: “È un salto di qualità operativo. Potremo coordinare in modo immediato le pattuglie, incrociando le informazioni della videosorveglianza con quelle delle altre Forze di Polizia. Significa risposte più rapide, controllo integrato e una presenza attiva e visibile su tutto il territorio comunale”.

Un investimento che si inserisce nel più ampio percorso di ammodernamento tecnologico voluto dall’amministrazione: rendere la sicurezza non un intervento episodico, ma un sistema strutturato, diffuso e capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.