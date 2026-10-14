Guidonia, rinnovato il Comitato Unico di Garanzia per il 2026-2030: Fabiana Carletti è la presidente

L’8 ottobre scorso è stato rinnovato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Città di Guidonia Montecelio. Il precedente organismo, nominato nel 2020, ha concluso il suo mandato dopo quattro anni ed ha proseguito il proprio lavoro fino all’attuale nomina.

I nuovi componenti del CUG di Guidonia Montecelio sono otto, suddivisi tra i rappresentanti dell’Amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazione sindacali. Fabiana Carletti è la Presidente, tra i dipendenti comunali vi sono poi Maria Rosaria Giosi, Giorgio Finocchi e Letizia Grieco.

I rappresentanti della parte sindacale sono infine Paola Pagano (CISL FP), Stefania Mastropietro (FP CGIL), Stefano Mariani (UIL FPL) e Emanuele Guarnuccio (CSA RAL).

Che cos’è il Comitato Unico di Garanzia?

La legge 4 novembre 2010, n. 183 ha istituito i CUG e con l’art. 21 ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di costituire, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.

Il CUG è un organismo paritetico composto da rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative. L’Amministrazione individua il Presidente tra i dipendenti con spiccate capacità organizzative, gestionali e comprovata esperienza.

Il suo compito è promuovere le pari opportunità, favorire il benessere organizzativo e contrastare ogni forma di discriminazione all’interno dei luoghi di lavoro.