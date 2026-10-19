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Guidonia, fondi per le aree verdi: c’è il via libera al piano per il nuovo parco pubblico di Pichini

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Redazione
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Un’area verde completamente rinnovata, più sicura e attrezzata per le famiglie della frazione. Il Comune di Guidonia Montecelio accelera sul piano di recupero degli spazi urbani e affida i lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria del parco pubblico “Pichini”, situato in via Vecellio. L’intervento rientra in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale finalizzata a contrastare il degrado periferico e a restituire ai cittadini, in particolare alla fascia di popolazione compresa tra gli 0 e i 13 anni, luoghi di aggregazione sociale più fruibili e sicuri.

L’operazione e il quadro economico
L’affidamento dei lavori è avvenuto tramite la procedura dell’affidamento diretto, in conformità con le norme introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 50 del D.Lgs. 36/2023). La gestione dell’appalto è stata centralizzata dall’Area VIII Ambiente e Tutela del Territorio, che ha individuato nella Impresit Lavori Spa il soggetto idoneo all’esecuzione delle opere, previa verifica dei requisiti e delle esperienze pregresse sulla piattaforma telematica comunale “Traspare”.

L’intervento fa parte di uno stanziamento complessivo di bilancio pari a 300.000 euro (prenotato originariamente a fine 2025), equamente ripartito tra la riqualificazione strutturale delle aree e l’acquisto di nuove attrezzature ludiche e sportive per i parchi del territorio. Per quanto riguarda il cantiere di Pichini, l’amministrazione ha già provveduto a blindare la filiera tecnica: la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori sono state assegnate all’architetto Emanuele Renzetti, mentre il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva è stato affidato all’architetto Simone Sette.

La mappa degli interventi sul territorio
La scelta di intervenire prioritariamente nella frazione di Pichini non è casuale. Deriva infatti da un’attenta analisi demografica e territoriale promossa dalla giunta comunale, che ha mappato i quartieri con la maggiore densità di popolazione scolastica e giovanile sprovvisti di idonee strutture ricreative. Oltre al parco di via Vecellio, il piano complessivo di investimenti del Comune prevede a stretto giro anche il completamento del “Parco di Nella” a Villalba (in via Kennedy) e l’installazione di nuove strutture giochi all’interno della scuola dell’infanzia di via degli Spagnoli a Guidonia.

Sotto il profilo amministrativo, la cabina di regia dell’intervento è stata affidata all’architetto Antonella D’Aquino in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), affiancata da Marco De Gasperis per il supporto tecnico-amministrativo. L’obiettivo dichiarato dagli uffici comunali è di avviare il cantiere con la massima tempestività, riducendo al minimo i tempi di esecuzione per limitare i disagi al quartiere e riconsegnare l’area verde alla cittadinanza entro i tempi stabiliti dal cronoprogramma.

“La riqualificazione dell’area di Pichini rappresenta un intervento importante per restituire alla frazione uno spazio più moderno, sicuro e accogliente. Non si tratta soltanto di un risultato dell’amministrazione, ma del frutto di un ascolto attivo: questo progetto nasce dalle segnalazioni, dai bisogni e dall’amore che tanti cittadini dimostrano ogni giorno per il nostro territorio. Parliamo di fatti e numeri: per questo intervento è previsto un investimento complessivo di 79.470,18 euro, destinato all’ammodernamento dell’area giochi e dell’area fitness, alla revisione e ricollocazione delle attrezzature esistenti, alla sistemazione della pavimentazione antitrauma e alla realizzazione di percorsi più sicuri e accessibili anche per persone con disabilità, passeggini e famiglie”, ha scritto sui suoi profili social il consigliere comunale Maurizio Remoli.

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