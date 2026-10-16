Rottamazione enti locali al via, 1.500 i Comuni che hanno aderito: domande da oggi (16 ottobre) fino al 15 dicembre

Per chi avesse nel cassetto cartelle di Comuni, Regioni e altri enti locali, la finestra si è aperta. Entra nel vivo la rottamazione-quinquies riservata ai tributi territoriali affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Da ieri 15 ottobre è possibile richiedere il prospetto informativo, da oggi 16 ottobre scatta ufficialmente la possibilità di aderire. C’è tempo fino al 15 dicembre, solo online.

Un passaggio atteso da centinaia di migliaia di contribuenti. Oggetto della definizione agevolata sono tasse, imposte e multe locali – dall’Imu alla Tari, dal bollo auto alle sanzioni per violazioni del codice della strada – a condizione che il carico sia stato affidato alla riscossione nazionale. Restano fuori, e questo è il punto da non confondere, tutti i tributi gestiti in proprio dagli enti o affidati a concessionari privati. Per quelli la legge di Bilancio 2026 ha previsto una strada autonoma, con delibere e regolamenti decisi Comune per Comune. Ad oggi, gli enti che hanno scelto di aderire al canale nazionale sono circa 1.500, tra cui il Comune di Guidonia Montecelio.

Come si ottiene il prospetto

Il primo passo è fotografare la propria posizione. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione dedicata “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”, è attiva la funzione per richiedere l’elenco dei debiti potenzialmente rottamabili e l’importo dovuto con lo sconto su sanzioni e interessi. Due le strade. In area riservata — accesso con Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate — il sistema elabora la richiesta in automatico e entro 12 ore arriva una email con il link per scaricare il documento, valido per cinque giorni. In area pubblica, invece, occorre compilare un form e allegare un documento di riconoscimento: dopo la verifica degli uffici, si riceve la stessa comunicazione via mail.

Le adesioni dal 16 ottobre

Dalle prime ore di oggi, giovedì 16 ottobre, si apre il cuore della procedura: la dichiarazione di adesione. Anche qui la modalità è esclusivamente telematica. Chi entra in area riservata troverà già precaricato l’elenco dei carichi definibili e potrà selezionare con un click quelli da inserire nella domanda. Chi sceglie l’area pubblica dovrà indicare manualmente i numeri delle cartelle. In entrambi i casi è obbligatorio indicare subito come si intende pagare – unica soluzione o a rate – e fornire un indirizzo email per la ricevuta. La soglia minima per la rateizzazione è fissata a 100 euro per rata.

La macchina poi passa all’Agenzia. Entro il 28 febbraio 2027 arriverà la comunicazione con gli importi esatti dovuti per la definizione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica tranche entro il 31 marzo 2027 oppure dilazionato fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Una clausola, però, rende la misura severa nella sua parte finale: la definizione si considera inefficace se si salta la prima e unica rata, se non si versano due rate anche non consecutive, o se non si paga l’ultima rata del piano. In quei casi, il debito torna per intero, comprensivo di sanzioni e interessi.