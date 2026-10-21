La Roma si sblocca anche in Champions League con un poker allo Slovan Bratislava

La Roma si sblocca anche in Champions League e con un perentorio 4-0 supera lo Slovan Bratislava. Al 21’ la prima rete con Hermoso che schiaccia in porta di testa una sponda di Ghilardi. Raddoppio di Molina sul finire della prima frazione con il calciatore che ribadisce in rete una respinta di Takac. All’inizio della ripresa Malen serve Pisilli che indirizza la sfera sotto la traversa. Poker di Malen dal dischetto al 58’ con un tiro sulla destra del portiere. Dominio giallorosso e tante occasioni fino al triplice fischio finale.

La conferenza stampa al termine di Roma-Slovan Bratislava 4-0 (si ringrazia Manuel De Santis per le foto)

Sette cambi da parte di Gian Piero Gasperini rispetto all’ultima partita di campionato contro il Genoa: “La rotazione mi sta soddisfacendo ma sono preoccupato per questi infortuni, perdiamo Pellegrini e non ci voleva”, commenta il tecnico rammaricato per lo stop del centrocampista per un problema alla coscia sinistra. L’assenza di Pellegrini si aggiunge a quelle di Dybala, Svilar e Kone.

Martedì 3 novembre altra grande partita per la Roma, impegnata in casa del Manchester United. A seguire il Psg. Tutto questo dopo aver già affrontato il Real Madrid. Scusate se è poco.