Monterotondo, lavori sulla rete idrica e rubinetti a secco per otto ore. Il piano di Acea Ato 2 e l’elenco delle vie coinvolte

Rubinetti a secco e possibili abbassamenti di pressione a Monterotondo. Acea Ato 2 ha comunicato una sospensione programmata del flusso idrico tra la tarda serata di martedì 20 ottobre e l’alba di mercoledì 21 ottobre 2026. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza e la resilienza della rete idrica locale, riducendo le dispersioni.

Il cronoprogramma e la mappa dei disagi

Il blocco dell’erogazione inizierà ufficialmente alle ore 22.00 di martedì 20 ottobre e si protrarrà fino alle ore 06.00 di mercoledì 21 ottobre. Un arco temporale di otto ore studiato per mitigare l’impatto sulle attività commerciali e domestiche, concentrando i lavori durante le ore notturne.

La municipalità ha diffuso l’elenco completo delle arterie stradali direttamente interessate dai disagi, che riguarderanno le seguenti zone e relative traverse:

Viale Bruno Buozzi

Via Fausto Cecconi

Via Pietro Nenni

Via Italo Calvino

Via Silvio Pellico

Via Dei Vigneti

Via Sant’Angelo

Via Santa Chiara

Via San Matteo (e traverse)

Via Delle Fornaci

Via Della Gavaccia (e traverse)

Via Monte Delle Mele

Via Vicinale Reviola

Via Frati Crociferi

Via Frati Minori

Vicolo Del Convento

Via Goffredo Spinedi

Via Carlo Burani

Via Tronto

Via Reno

Via Lampedusa

Via Massimo Pelosi

Via Osvaldo Di Buò

Via Delle Azalee

Via Delle Rose

I tecnici dell’azienda municipalizzata hanno avvertito che i disagi, sotto forma di cali di pressione o assenza totale di fornitura, potrebbero estendersi anche alle aree limitrofe a quelle indicate.

I servizi di emergenza e i contatti utili

Per ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza, è stato predisposto un servizio sostitutivo di approvvigionamento. Un’autobotte stazionerà permanentemente in Viale Bruno Buozzi, posizionata strategicamente di fronte al presidio ospedaliero, coprendo l’intera durata del cantiere.

Acea Ato 2 ha inoltre attivato una linea prioritaria per i casi di effettiva e improrogabile necessità: i cittadini potranno richiedere un servizio straordinario di rifornimento idrico contattando il Numero Verde 800.130.335. Per monitorare l’andamento dei lavori in tempo reale e ricevere ulteriori aggiornamenti, è possibile consultare il portale web ufficiale all’indirizzo www.aceato2.a-acqua.it.