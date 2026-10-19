Monterotondo, lavori sulla rete idrica e rubinetti a secco per otto ore. Il piano di Acea Ato 2 e l’elenco delle vie coinvolte

Rubinetti a secco e possibili abbassamenti di pressione a Monterotondo. Acea Ato 2 ha comunicato una sospensione programmata del flusso idrico tra la tarda serata di martedì 20 ottobre e l’alba di mercoledì 21 ottobre 2026. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza e la resilienza della rete idrica locale, riducendo le dispersioni.
Il cronoprogramma e la mappa dei disagi
Il blocco dell’erogazione inizierà ufficialmente alle ore 22.00 di martedì 20 ottobre e si protrarrà fino alle ore 06.00 di mercoledì 21 ottobre. Un arco temporale di otto ore studiato per mitigare l’impatto sulle attività commerciali e domestiche, concentrando i lavori durante le ore notturne.
La municipalità ha diffuso l’elenco completo delle arterie stradali direttamente interessate dai disagi, che riguarderanno le seguenti zone e relative traverse:
- Viale Bruno Buozzi
- Via Fausto Cecconi
- Via Pietro Nenni
- Via Italo Calvino
- Via Silvio Pellico
- Via Dei Vigneti
- Via Sant’Angelo
- Via Santa Chiara
- Via San Matteo (e traverse)
- Via Delle Fornaci
- Via Della Gavaccia (e traverse)
- Via Monte Delle Mele
- Via Vicinale Reviola
- Via Frati Crociferi
- Via Frati Minori
- Vicolo Del Convento
- Via Goffredo Spinedi
- Via Carlo Burani
- Via Tronto
- Via Reno
- Via Lampedusa
- Via Massimo Pelosi
- Via Osvaldo Di Buò
- Via Delle Azalee
- Via Delle Rose
I tecnici dell’azienda municipalizzata hanno avvertito che i disagi, sotto forma di cali di pressione o assenza totale di fornitura, potrebbero estendersi anche alle aree limitrofe a quelle indicate.
I servizi di emergenza e i contatti utili
Per ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza, è stato predisposto un servizio sostitutivo di approvvigionamento. Un’autobotte stazionerà permanentemente in Viale Bruno Buozzi, posizionata strategicamente di fronte al presidio ospedaliero, coprendo l’intera durata del cantiere.
Acea Ato 2 ha inoltre attivato una linea prioritaria per i casi di effettiva e improrogabile necessità: i cittadini potranno richiedere un servizio straordinario di rifornimento idrico contattando il Numero Verde 800.130.335. Per monitorare l’andamento dei lavori in tempo reale e ricevere ulteriori aggiornamenti, è possibile consultare il portale web ufficiale all’indirizzo www.aceato2.a-acqua.it.