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Monterotondo, lavori sulla rete idrica e rubinetti a secco per otto ore. Il piano di Acea Ato 2 e l’elenco delle vie coinvolte

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Redazione
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Rubinetti a secco e possibili abbassamenti di pressione a Monterotondo. Acea Ato 2 ha comunicato una sospensione programmata del flusso idrico tra la tarda serata di martedì 20 ottobre e l’alba di mercoledì 21 ottobre 2026. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza e la resilienza della rete idrica locale, riducendo le dispersioni.

Il cronoprogramma e la mappa dei disagi
Il blocco dell’erogazione inizierà ufficialmente alle ore 22.00 di martedì 20 ottobre e si protrarrà fino alle ore 06.00 di mercoledì 21 ottobre. Un arco temporale di otto ore studiato per mitigare l’impatto sulle attività commerciali e domestiche, concentrando i lavori durante le ore notturne.

La municipalità ha diffuso l’elenco completo delle arterie stradali direttamente interessate dai disagi, che riguarderanno le seguenti zone e relative traverse:

  • Viale Bruno Buozzi
  • Via Fausto Cecconi
  • Via Pietro Nenni
  • Via Italo Calvino
  • Via Silvio Pellico
  • Via Dei Vigneti
  • Via Sant’Angelo
  • Via Santa Chiara
  • Via San Matteo (e traverse)
  • Via Delle Fornaci
  • Via Della Gavaccia (e traverse)
  • Via Monte Delle Mele
  • Via Vicinale Reviola
  • Via Frati Crociferi
  • Via Frati Minori
  • Vicolo Del Convento
  • Via Goffredo Spinedi
  • Via Carlo Burani
  • Via Tronto
  • Via Reno
  • Via Lampedusa
  • Via Massimo Pelosi
  • Via Osvaldo Di Buò
  • Via Delle Azalee
  • Via Delle Rose

I tecnici dell’azienda municipalizzata hanno avvertito che i disagi, sotto forma di cali di pressione o assenza totale di fornitura, potrebbero estendersi anche alle aree limitrofe a quelle indicate.

I servizi di emergenza e i contatti utili
Per ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza, è stato predisposto un servizio sostitutivo di approvvigionamento. Un’autobotte stazionerà permanentemente in Viale Bruno Buozzi, posizionata strategicamente di fronte al presidio ospedaliero, coprendo l’intera durata del cantiere.

Acea Ato 2 ha inoltre attivato una linea prioritaria per i casi di effettiva e improrogabile necessità: i cittadini potranno richiedere un servizio straordinario di rifornimento idrico contattando il Numero Verde 800.130.335. Per monitorare l’andamento dei lavori in tempo reale e ricevere ulteriori aggiornamenti, è possibile consultare il portale web ufficiale all’indirizzo www.aceato2.a-acqua.it.

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