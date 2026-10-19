Roma Metro B, nasce il Comitato Cittadino e Metropolitano per il prolungamento fino a Setteville

3,375 miliardi di euro, pari a circa 405 milioni al chilometro, sei stazioni da San Basilio a Setteville (San Basilio, Torraccia, Casal Monastero, Tecnopolo Tiburtino, Settecamini e Setteville), un tracciato da 8,33 chilometri complessivi, due parcheggi di scambio da 2.800 posti tra Casal Monastero e Setteville e un deposito per i treni. Questo è quanto emerge dal DOCFAP (Documento di fattibilità delle alternative progettuali) pubblicato dal Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, riguardo il prolungamento della Metro B da Rebibbia fino al comune di Guidonia Montecelio.

Nel biennio 2026-2027 dovrà essere redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, poi arriverà il momento decisivo: trovare i finanziamenti dal Governo. Proprio per questo motivo al Tecnopolo di Settecamini si è riunito in un’assemblea costituente il “Comitato Cittadino e Metropolitano”.

“Un’iniziativa civica, aperta alla partecipazione di cittadini, associazioni e realtà del territorio. L’obiettivo è sostenere il percorso di realizzazione dell’infrastruttura e sollecitare il Governo a stanziare le risorse necessarie per trasformare il progetto in un’opera concreta”. Scrive il comitato stesso nel suo comunicato.

La posizione del Comitato

“Questa infrastruttura avrebbe un valore che va ben oltre i quartieri attraversati dal suo tracciato. Setteville potrebbe diventare una porta di accesso alla metropolitana per una parte significativa della provincia a nord-est di Roma. Per questo vogliamo coinvolgere anche i Comuni limitrofi, le associazioni e tutte le realtà interessate a costruire una proposta condivisa. Una proposta che sia capace di dare maggiore forza alla richiesta di finanziamento”, sottolineano i promotori. All’assemblea costituente diversi amministratori locali e non hanno mostrato interesse all’iniziativa.

Tra i firmatari del comitato vi sono Ruggero Piccolo Consigliere comunale del IV Municipio, Kevin Bernardini di Agire in Comune a Guidonia Montecelio, Vincenzo Ponzani Sindaco di Montorio Romano, Federico Del Baglivo Consigliere comunale di Fonte Nuova, Serena Pandolfi assessore di Mentana, Federica Desideri assessore del IV Municipio.

Un prolungamento vantaggioso per tutti

Alla base delle richieste del comitato ci sono diversi motivi per velocizzare l’inizio dei lavori, che dovrebbero durare dai 7 ai 9 anni. Il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, un collegamento più diretto tra la Capitale e le sue periferie a nord-est, una maggiore sostenibilità grazie all’utilizzo di mezzi pubblici (e non delle macchine). Il prolungamento della Metro B, come definito dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, migliorerebbe “l’intera circolazione del Grande Raccordo Anulare. Garantirebbe anche un notevole scarico di traffico sulla via Tiburtina, ora spesso congestionata nelle ore di punta in entrata o in uscita dalla città”.