Monterotondo, partecipazione femminile e istituzioni: il Liceo Peano ospita il lancio nazionale di “Donne in Comune”

C’è un filo sottile ma resistente che lega le aule scolastiche di oggi alle schede elettorali della primavera del 1946. Un filo fatto di conquiste, di diritti conquistati a voce alta e di una democrazia che, per la prima volta, si scopriva davvero universale. È proprio da questo legame che prende le mosse “Donne in Comune: la partecipazione femminile nella storia e nel futuro delle istituzioni”, il progetto nazionale che vivrà il suo momento inaugurale giovedì 22 ottobre, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Peano” di Monterotondo.

L’iniziativa non è solo una celebrazione accademica, ma un ponte ideale lanciato verso le nuove generazioni in occasione di una ricorrenza storica come l’80° anniversario delle elezioni amministrative del 1946. Fu in quella stagione di macerie e speranza, nell’Italia che faticosamente si rialzava dal secondo conflitto mondiale, che le donne fecero il loro ingresso ufficiale nella vita pubblica locale. Non più soltanto come madri o spettatrici, ma come elettrici, candidate e, infine, amministratrici. La storia ricorda i numeri di quella rivoluzione silenziosa: circa duemila consigliere comunali e le prime quindici storiche sindache d’Italia. Donne che dovettero imparare a governare territori feriti, inventando da zero un linguaggio politico al femminile.

Il confronto tra memoria e futuro

Il seminario di Monterotondo, patrocinato dal Comune, trasformerà l’aula magna del Peano in uno spazio di dibattito aperto tra studenti, studentesse e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo è duplice: rileggere i verbali storici di quegli anni per comprendere il passato e, contemporaneamente, analizzare gli ostacoli che ancora oggi limitano la piena parità di genere nei luoghi del potere.

Il parterre degli interventi riflette la coralità dell’iniziativa, che vede la sinergia tra la politica locale e il mondo della scuola. Saranno presenti il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, l’assessora alle Politiche Educative, Formazione Professionale e Lavoro, Isabella Bronzino, e l’assessora Alessandra Clementini. Accanto a loro, i rappresentanti dei due poli scolastici cittadini coinvolti, il Liceo Peano e l’IIS Frammartino.

Un network per la cittadinanza attiva

L’alto valore civile del progetto è testimoniato dalla prestigiosa rete di partner che lo sostiene. Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (attraverso la Struttura di missione anniversari nazionali e valorizzazione dei luoghi della memoria), il percorso è realizzato da un partenariato di primo piano che unisce la Fondazione Nilde Iotti, ALI Nazionale (Autonomie Locali Italiane), CGIL e SPI CGIL.

In un’epoca in cui l’astensionismo giovanile e la disaffezione alla politica rappresentano sfide cruciali, “Donne in Comune” scommette sulla scuola. La memoria di quelle pioniere del 1946 diventa così una mappa per il futuro, per ricordare ai cittadini di domani che la democrazia non è una conquista immobile, ma un cammino che richiede il passo di tutti. E, soprattutto, di tutte.