22 aprile: giornata mondiale della Terra

Il 22 aprile, in tutto il mondo, si celebra l’Earth Day – Giornata della Terra. Istituita negli Stati Uniti nel 1970, essa nasce dalla scia di due grandi eventi: la pubblicazione del libro Silent Spring della scienziata Rachel Carson sui danni causati dall’uso dei pesticidi, nel 1962, e l’incidente della Plataform A della Union Oil a Santa Barbara, in California, nel 1969. Un’esplosione che ha causato la fuoriuscita di dieci milioni di litri di petrolio, arginata solo dopo undici giorni. Inutile dire l’impatto che quest’incidente ha avuto sull’ambiente circostante: circa 50 km di coste deturpate e migliaia di creature marine rimaste uccise.

Ai movimenti ambientalisti nati dopo la pubblicazione di Carson, si unirono i cittadini di Santa Barbara, dando vita al movimento GOO! (Get Oil Out) chiedendo la cessazione immediata delle trivellazioni e ottenendo in poco tempo l’attenzione di tutto il mondo. L’indignazione generale che ha provocato l’evento ha portato il governo americano ad agire concretamente per la tutela dell’ambiente. Il senatore Gaylord Nelson istituisce così il Word Earth Day, dedicato alla sensibilizzazione di questo tema nelle università, grazie anche al supporto di attivisti ambientali come Denis Hayes.

Gli obiettivi raggiunti e il futuro

In poco tempo l’evento si estende anche ad altri gruppi e oggi conta la partecipazione di 194 nazioni, Italia compresa. In più di mezzo secolo di storia, i movimenti ambientalisti hanno portato avanti importanti battaglie, come la lotta alla riduzione della plastica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Nel 2015 ottengono il risultato più significativo: la firma dei trattati di Parigi per limitare l’aumento della temperatura globale e l’obbligo dei governi ad investimenti per sviluppare meno gas serra.

Il percorso per tutelare il pianeta Terra è sicuramente ancora molto lungo e pieno di ostacoli. Ricordare le cause che hanno portato all’istituzione di questa giornata serve a non dimenticare l’importanza di questa tematica, troppo spesso sottovalutata. Rispettare concretamente l’ambiente è necessario per la sopravvivenza degli ecosistemi, senza i quali si andrebbe incontro a delle vere catastrofi e mettendo a rischio la sopravvivenza di tutti.