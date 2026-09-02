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Tivoli, stop ai semafori intelligenti. Il sindaco Innocenzi torna sui suoi passi

Emanuele Rossi
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Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e i "semafori intelligenti"
Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e i "semafori intelligenti"

Il sindaco Marco Innocenzi dice basta ai cosiddetti “semafori intelligenti”. Dopo appena un mese e mezzo l’Amministrazione boccia l’esperimento e sceglie il ritorno alla modalità lampeggiante per i semafori di Largo San Giovanni. In un luogo chiave per la città, dove le strade uniscono la stazione, le scuole e l’ospedale, non c’è ancora la corretta soluzione per garantire un traffico fruibile. I semafori erano stati attivati in estate proprio per dare il tempo alla tecnologia di raccogliere e apprendere i dati sul traffico di veicoli e pedoni. L’algoritmo dietro questi semafori avrebbe dovuto aggiornare e ottimizzare autonomamente i tempi del verde, del giallo e del rosso. Tutto ciò non è accaduto e i disagi per i cittadini sono proseguiti.

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La risposta del sindaco

In una lettera ai cittadini il sindaco Innocenzi ha voluto spiegare la situazione: “Con l’inizio delle scuole ed il ritorno dalle ferie, il flusso di traffico aumenterà. Il mio compito è garantire ai cittadini una viabilità il più possibile fluida e sicura. Ricordo a tutti che sia l’installazione dei semafori nel 2021, sia il progetto ed i lavori che hanno portato alla situazione attuale, sono stati programmati, approvati e finanziati dall’amministrazione precedente, quando io non ero sindaco. Per dovere di continuità amministrativa, anche se ho avuto da subito grandi perplessità, ho voluto verificare, accendendo i semafori in estate. Ma la sperimentazione iniziata il 17 luglio ha mostrato criticità che non posso accettare.  Lo studio sul quale è stata progettata l’attuale configurazione semaforica risale al 2020. Nel 2026, inevitabilmente, i flussi sono differenti. Non voglio a Tivoli le problematiche che abbiamo riscontrato in questi giorni.  Ho atteso dati oggettivi per arrivare a questa decisione. Nonostante il periodo estivo, l’intensità del traffico è rimasta elevata e maggiormente critica rispetto a quando i semafori non erano funzionanti. Pertanto ho ritenuto doveroso cambiare”.

I prossimi passi

Da oggi i semafori intelligenti non sono più attivi. In concomitanza con l’inizio delle scuole il traffico aumenterà e l’Amministrazione ha scelto altre opzioni. Il sindaco Innocenzi ha scritto: “A brevissimo richiederò un nuovo studio tecnico-viabilistico per il quadrante viario di Largo San Giovanni, finalizzato a trovare le migliori soluzioni per alleggerire il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni. Esiste un metodo che ho scelto di seguire. Ascoltare i cittadini, osservare i dati, analizzare i fatti, quando necessario interrompere anche le sperimentazioni e proporre soluzioni”.

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